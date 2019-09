Presedintele Trump autorizeaza utilizarea rezervelor de petrol americane dupa atacul cu drone din Arabia Saudita

Preşedintele american Donald Trump a anunţat duminică că autorizează utilizarea rezervelor de petrol ale U.S. Strategic Petroleum Reserve (SPR) dacă va fi cazul şi în cantitatea de care este nevoie, informează Reuters şi AFP. "Ca urmare a atacurilor asupra Arabiei Saudite care ar putea avea impact asupra preţurilor petrolului, am autorizat utilizarea petrolului din SPR, dacă va fi necesar şi într-o cantitate suficientă pentru a menţine pieţele bine aprovizionate", a scris preşedintele Trump într-o postare pe Twitter. "Am informat, de asemenea, toate agenţiile implicate să accelereze aprobarea conductelor petroliere din Texas şi din alte state, aflate în prezent în proces de autorizare", a mai anunţat şeful statului american. Preşedintele american a condamnat sâmbătă atacul cu drone împotriva a două instalaţii petroliere din Arabia Saudită în cursul unei discuţii telefonice cu prinţul moştenitor saudit Mohammad bin Salman, în timp ce secretarul de stat american Mike Pompeo a acuzat Iranul că "a lansat un atac fără precedent împotriva aprovizionării energetice mondiale". Purtătorul de cuvânt al MAE de la Teheran, Abbas Moussavi, a respins duminică acuzaţiile lansate de Pompeo, dând de înţeles că acestea urmăresc să justifice "viitoare acţiuni" împotriva Iranului. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Daniela Juncu)