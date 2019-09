Presedintele Trump da asigurari ca nu i-a sugerat lui Mike Pence sa aleaga hotelul sau din Irlanda

Preşedintele Donald Trump s-a exprimat categoric, negând că i-ar fi sugerat lui Mike Pence să aleagă unul din hotelurile sale în deplasarea oficială întreprinsă de vicepreşedintele SUA în Irlanda, în pofida versiunilor contradictorii ale întâmplării care a stârnit controverse, transmite AFP. În cadrul vizitei în Irlanda vicepreşedintele american s-a cazat la Trump International Golf Links & Hotel din Doonbeg pe coasta de vest a Irlandei, ceea ce a suscitat o nouă polemică privind utilizarea fondurilor publice. Întrebat în legătură cu această alegere care a trezit critici, Marc Short, şeful de cabinet al lui Pence, a explicat că decizia a fost luată la "sugestia" lui Trump. Vicepreşedintele a încercat apoi să remedieze situaţia. "Nu am fost deloc implicat, dincolo de faptul că este un loc fantastic", a declarat miercuri Trump, chestionat pentru prima oară asupra polemicii. "Ca Mike să meargă acolo nu a fost ideea mea (...) Nu am vorbit niciodată despre asta", a declarat el. I-a sugerat cumva vicepreşedintelui să aleagă clubul său de golf ? "Nu sugerez absolut nimic", a replicat Trump. "Am multe hoteluri în foarte multe locuri şi oamenii le folosesc pentru că sunt cele mai bune". Utilizarea de către miniştri sau de către membrii administraţiei federale a diferitelor hoteluri pe care Donald Trump le deţine în mai multe ţări face obiectul unor critici frecvente. Preşedintele american a anunţat la sfârşitul lunii august că intenţionează să organizeze următorul summit G7, care va avea loc în SUA, într-unul din cluburile sale de golf, la Doral, în apropiere de Miami în statul Florida. "Este un loc formidabil", a a declarat el dând asigurări, în acelaşi timp, că nu va obţine niciun beneficiu personal de pe urma organizării summitului într-unul din cluburile sale . Aceste declaraţii au provocat proteste şi au condus la deschiderea unei anchete parlamentare. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Daniela Juncu)