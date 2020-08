Presedintele Trump ii confirma premierului irakian intentia de retragere a trupelor americane, fara a mentiona un calendar

Preşedintele Donald Trump a reafirmat joi, la Washington, în prezenţa noului şef al guvernului irakian, Mustafa al-Kadhimi, dorinţa de a retrage trupele americane din Irak, dar fără a specifica un calendar, în contextul în care Washingtonul şi Bagdadul se confruntă cu provocarea reprezentată de grupările armate aliate ale regimului de la Teheran, transmite AFP. Preşedintele SUA l-a primit pentru prima dată la Casa Albă pe premierul irakian Mustafa al-Kadhimi, numit la conducerea executivului de la Bagdad în luna mai, într-o ţară în care Iranul şi SUA concurează pentru a-şi impune influenţa. Foto: (c) Anna Moneymaker POOL/EPA AFP notează că premierul irakian a avut parte de o primire călduroasă, al-Kadhimi fiind considerat mai pro-american decât predecesorul său, ceea ce a contribuit la relansarea relaţiei bilaterale după luni întregi de tensiune."Am avut o relaţie foarte, foarte bună de la început", a declarat Donald Trump despre liderul irakian,"un bărbat foarte respectat", care i-a mulţumit, la rândul său, preşedintelui american pentru sprijinul acordat ţării sale. Cu 74 de zile înaintea alegerilor prezidenţiale, Donald Trump şi-a reînnoit promisiunea de a retrage trupe din teatrele de operaţii costisitoare din Orientul Mijlociu. "La un moment dat vom pleca, în mod evident", a declarat Trump, amintind faptul că a redus trupele "la un nivel foarte, foarte scăzut". "Ne-am retras trupe din Irak destul de rapid şi aşteptăm cu nerăbdare să nu mai fie nevoie să fie acolo pentru că Irakul îşi poate duce traiul şi se poate apăra", a subliniat liderul de la Casa Albă. Premierul al-Kadhimi a declarat reporterilor că "nu avem absolut deloc nevoie de trupe de luptă în Irak, dar avem nevoie de instruire" şi de "cooperare în materie de securitate". Foto: (c) Anna Moneymaker POOL/EPA În prezent, soarta celor 5.000 de soldaţi şi diplomaţi americani dislocaţi în Irak de la declanşarea războiul anti-jihadist este de actualitate mai mult decât oricând în relaţia bilaterală, după valul de sentimente anti-americane care a urmat atacului ordonat în ianuarie de preşedintele Donald Trump şi care a avut drept rezultat uciderea, la Bagdad, influentului general iranian Qassem Soleimani. În faţa insistenţelor reporterilor de a afla care este calendarul retragerii militarilor din Irak, Donald Trump s-a întors spre secretarul de stat Mike Pompeo, care s-a limitat să afirme doar: "De îndată ce ne putem duce la bun sfârşit misiunea". "Preşedintele a spus foarte clar că vrea să reducă forţele noastre la cel mai scăzut nivel, cât mai rapid posibil". Pe teren însă, situaţia este departe de a fi complet stabilizată. Secretarul de stat american l-a primit miercuri pe omologul său irakian Fuad Hussein. "Grupările armate, care nu se află sub controlul complet al premierului, au împiedicat progresul nostru", a declarat şeful diplomaţiei americane. "Aceste grupări trebuie să fie înlocuite de poliţia locală cât mai curând posibil", a adăugat Mike Pompeo. Secretarul de stat american nu a numit în mod explicit facţiunile irakiene pro-iraniene, dar vizita premierului irakian are loc pe fondul atacurilor comise de aceste miliţii împotriva intereselor americane în Irak, incidente care au loc aproape zilnic. Pompeo s-a angajat să "sprijine forţele de securitate irakiene" pentru a "reduce puterea miliţiilor care au terorizat poporul irakian de prea mult timp şi au subminat suveranitatea naţională a Irakului". Un înalt oficial american a insistat ulterior că această problemă, care persistă, reprezintă "o provocare pentru securitatea şi suveranitatea irakiană şi o ameninţare pentru interesele de securitate ale SUA în regiune". AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * SUA cer ONU să activeze mecanismul de restabilire a sancţiunilor la adresa Iranului * Sancţiuni Iran: Franţa, Marea Britanie şi Germania nu susţin demersul SUA la ONU * Sancţiuni Iran: Teheranul avertizează ONU împotriva presiunilor SUA care cer reimpunerea sancţiunilor * SUA: Mike Pompeo afirmă sprijinul SUA pentru o anchetă independentă a scrutinului prezidenţial din Belarus