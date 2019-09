Presedintele turc ii primeste la Ankara pe omologii rus si iranian pentru un summit consacrat Siriei

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan îi primeşte luni, la Ankara, pe omologii săi rus şi iranian, Vladimir Putin şi Hassan Rouhani, pentru un nou summit privind Siria, care ar urma să fie dominat de ofensiva forţelor regimului de la Damasc asupra ultimului bastion rebel, din Idlib (nord-vestul Siriei), transmite France Presse, conform agerpres.ro.

Acesta este al cincilea summit între Erdogan, a cărui ţară sprijină opoziţia siriană, şi Putin şi Rouhani, garanţi ai regimului de la Damasc, începând din anul 2017.Pentru Turcia, prioritatea este împiedicarea unui nou aflux masiv de refugiaţi proveniţi din Idlib.În pofida apelurilor internaţionale la încetarea focului, această zonă, unde trăiesc aproximativ 3 milioane de locuitori, se află sub asediul forţelor regimului sirian.În virtutea unui acord încheiat anul trecut cu Moscova, Ankara dispune în Idlib de 12 posturi de observare, dintre care unul este încercuit de trupele siriene.Obiectivul summitului de la Ankara este de a examina ''evoluţiile din Siria, în particular din Idlib, dar şi demersurile comune care trebuie făcute în perioada următoare pentru încetarea climatului de conflict, punerea în practică a condiţiilor necesare pentru întoarcerea voluntară a refugiaţilor şi instaurarea unei soluţii politice'', a declarat preşedinţia turcă într-un comunicat.În Idlib se înregistrează bombardamente sporadice, în pofida unei încetări a focului decretate pe 31 martie acest an, după patru luni de bombardamente ale regimului sirian şi ale aliatului lor rus, acţiuni soldate inclusiv cu moartea a 960 de civili, potrivit ONG-ului Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO).''În această zonă încă sunt prezenţi un mare număr de terorişti, iar combatanţii continuă să tragă asupra poziţiilor forţelor guvernamentale'', a declarat vineri consilierul prezidenţial rus Iuri Uşakov.La rândul său, preşedintele iranian Hassan Rouhani a afirmat că o mare parte a problemelor din Siria au fost soluţionate, el menţionând situaţia din Idlib drept una dintre principalele mize ale summitului de la Ankara.Rouhani a evocat, de asemenea, situaţia de pe malul estic al fluviului Eufrat, regiune ce face obiectul unui acord încheiat de Turcia şi SUA care prevede crearea unei zone-tampon ce ar separa frontiera turcă de zonele siriene controlate de miliţiile kurde susţinute de Washington, dar considerate ''terorişti'' de Ankara.