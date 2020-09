Presedintele turc Recep Erdogan il avertizeaza pe Emmanuel Macron sa nu ''caute cearta'' cu Turcia

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a avertizat sâmbătă pe omologul său francez Emmanuel Macron "să nu caute ceartă cu Turcia", în timp ce tensiunea creşte între cele două ţări în legătură cu situaţia din Mediterana orientală, informează AFP. "Nu căutaţi ceartă cu poporul turc, nu căutaţi ceartă cu Turcia", a lansat Erdogan într-un discurs televizat la Istanbul, referindu-se la critici severe formulate de Macron la adresa Ankarei în cadrul conflictului între Turcia şi Grecia cu privire la prospectarea petrolului în Mediterana. Emmanuel Macron şi şase omologi ai săi din sudul UE au cerut joi Turciei să înceteze politica sa de "confruntare" în Mediterana orientală şi au ameninţat cu sancţiuni europene dacă Ankara continuă să conteste drepturile Greciei şi Ciprului de explorare a gazelor în zonă. Foto: (c) Ludovic Marin/Pool via REUTERS Macron a apreciat de asemenea că guvernul turc "are astăzi un comportament inacceptabil" şi trebuie "să-şi clarifice intenţiile". Erdogan a cerut sâmbătă Greciei "să stea departe" de acţiunile "greşite" susţinute de ţări precum Franţa în estul Mediteranei. Franţa şi-a intensificat prezenţa militară în această zonă luna trecută. "Dle Macron, nu aţi terminat să aveţi probleme cu mine!", i-a transmis preşedintele turc, atacându-l pentru prima dată direct şi spunându-i după nume omologului său francez. Erdogan l-a acuzat de "lipsă de cunoştinţe istorice" şi a apreciat că Franţa "nu poate să dea lecţii de umanitate" Turciei din cauza trecutului său colonial în Algeria şi a rolului său în genocidul din 1994 în Rwanda. Turcia revendică dreptul de a exploata zăcăminte de hidrocarburi într-o zonă maritimă pe care Atena o consideră ca fiind sub suveranitatea sa. În ultimele săptămâni, cele două ţări şi-au arătat muşchii prin declaraţii belicoase, manevre militare şi trimiterea de nave în zonă. Franţa şi-a arătat clar sprijinul pentru Grecia prin desfăşurarea de nave de război şi a unor avioane de luptă în regiune, o iniţiativă denunţată virulent de către preşedintele turc, potrivit AFP. AGERPRES/(AS-editor:Lilia Traci, editor online: Andreea Preda)