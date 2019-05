Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a batut palma cu rusii. Turcia va produce un sistem antiracheta cu Rusia

erdogan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat sambata ca achizitionarea sistemului de aparare rusesc S-400 este o afacere incheiata si a adaugat ca Ankara va produce in colaborare cu Rusia sistemul S-500, informeaza duminica AFP si Reuters. "Nu se pune absolut deloc problema ca Turcia sa dea inapoi in privinta achizitionarii S-400. Este o afacere incheiata", a declarat seful statului turc."Va urma producerea in comun a S-500, dupa S-400", a mai afirmat presedintele Erdogan intr-o sesiune televizata de intrebari si raspunsuri cu studenti ai universitatii din Istanbul. Presedintele turc a afirmat ca studiile tehnice realizate de expertii turci au demonstrat compatibilitatea S-400 cu F-35 s ...