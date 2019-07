Presedintele unei asociatii de procurori contrazice CSM si cere taierea unor pensii

Politicienii care nu ştiu cum să taie mai delicat pensiile magistraţilor primesc un ajutor nesperat chiar din sistemul de justiţie. După judecătorul Mateescu, a venit rândul unui procuror, Antonia Diaconu, co-preşedinte al Asociaţiei "Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor", care, în frenezia luptei împotriva duşmanului de clasă din sistem, solicită nici mai mult nici mai puţin decât "un echilibru" pentru tăierea unor pensii de magistraţi.

Antonia Diaconu, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti, reacţionează la poziţia CSM pe tema impozitării pensiilor magistraţilor, măsură ce ar duce la diminuarea cu mii de lei a unor venituri. Dacă în comunicatul CSM era criticată măsura propusă de PSD, Diaconu critică tocmai Consiliul Superior al Magistraturii.

"Parca organismele internaționale nu erau chiar ok, așa ziceau niste comunicate de presa anterioare..oare acum sunt? E adevarat ca funcția de magistrat este incompatibila cu orice alta funcție publica sau privată, cu excepția funcțiilor didactice, dar am intrat in profesia asta pentru ceea ce reprezintă justitia, iar nu neparat pentru bani. Nu e ok ca pensia sa fie mai mare ca salariul, dar un echilibru se poate găsi.Pe deasupra, avem probleme muuuult mai mari, zic sa ne concentram pe ele", scrie procurorul Antonia Diaconu pe Facebook.

Și, cum era de aşteptat, opiniile magistraţilor încep să fie îmbrățișate și de politicieni. Astel, europarlmentarul Rareș Bogdan a distribuit postarea procurorului Antonia Diaconu, cu comentariul "Vă reamintesc faptul că Antonia Diaconu a refuzat să participe la simulacrul de dialog al VV Dăncilă cu magistrații și a atacat extrem de dur și la obiect înființarea Parchetului SS și pachetul de legi ale justiție. Diaconu: Legile justiției pun procurorii sub control politic", el fiind unul dintre promotorii tăierii pensiilor de serviciu.

Reacţiile celor doi magistraţi care susţin diminuarea pensiilor - Bogdan Mateescu şi Antonia Diaconu -, având în spate legitimitatea unor petiţii trecute semnate de mii de judecători şi procurori, ne duce inevitabil cu gândul la povestirea lui Isaac Asimov - "Ce-si face omul cu mâna lui".