Presedintele Uniunii Barourilor din Romania explica cum a fost ales avocatul criminalului din Caracal

Traian Briciu despre avocatul lui Dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Uniunii Barourilor din Romania, Traian Briciu, a explicat joi cum poate ajunge un suspect sa aiba mai multi avocati din oficiu, pe marginea informatiilor ca Gheorghe Dinca are 5-6 avocati din oficiu. „In principiu, un inculpat beneficiaza de un avocat din oficiu. Insa pe parcursul unei proceduri e posibil sa intervina schimbari in ce priveste persoana avocatului si sa existe mai multi avocati din oficiu, e adevarat ca nu concomitent, ci prin desemnari succesive. De exemplu un avocat e desemnat din oificiu si sa zicem ca nu se poate prezenta si nu presteaza mai departe, in cazul acesta organul judiciar trebuie sa trimita adresa Baroului pentru desemnarea unui a ...