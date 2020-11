Presedintele USR PLUS Neamt: 'Ionel Arsene nu mai are legitimitate la CJ'

Ionel Arsene nu mai are legitimitate în funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ şi ar trebui să demisioneze, a scris, pe pagina de Facebook, preşedintele USR PLUS Neamţ, deputatul Iulian Bulai.

"Arsene este parte a decidenţilor care au politizat această instituţie care este acum în plin haos. USR PLUS îi cere demisia lui Ionel Arsene. (...) Nu mai are legitimitate. Soluţia, în opinia noastră, este următoarea: programul de guvernare al USR PLUS - organizarea unui concurs pentru ocuparea postului de director de spital. Politizarea şi incompetenţa trebuie să dispară. Aceasta se va întâmpla dacă politicul nu va mai interveni în aceste numiri şi dacă se vor organiza concursuri pe bune. Funcţia de manager al unui spital trebuie să fie ocupată de un profesionist, nu de primari declaraţi incompatibili de către ANI. Reforma profundă a managementului din spitale este necesară acum, nu avem nevoie de alte numiri politice în stilul lui Arsene", a declarat liderul USR PLUS Neamţ, potrivit agerpres.ro.

Conducerea filialei a declinat invitaţia preşedintelui CJ Neamţ de a participa la consultări pe tema numirii noului manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ.

"Nu vom merge la această întâlnire, nu în aceste condiţii. Refuzăm să cădem pradă unei mişcări mârşave electorale. Politizând în continuare o tragedie, fără legitimitate, PSD invită la negocieri. Mai mult, 'invită la unitate' şi 'se adresează oamenilor'. Ionel Arsene este omul care a numit un management dezastruos la spital în ultimii 4 ani. Unde erau unitatea şi umanitatea când au fost numiţi politic 8 manageri interimari într-un an?", a mai spus Iulian Bulai.

Managerul SJU Piatra-Neamţ, Lucian Micu, a anunţat că demisionează marţi, fapt care l-a determinat pe preşedintele CJ Neamţ, Ionel Arsene, să îi invite la consultări pe tema numirii noului manager pe reprezentanţii tuturor partidelor din legislativul judeţean.

În urma incendiului de sâmbătă seara, de la secţia ATI a SJU Piatra-Neamţ, au murit 10 bolnavi de COVID-19, iar 4 cadre medicale au fost rănite.

Parchetul General a deschis un dosar penal in rem pentru ucidere din culpă.