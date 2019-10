Presedintele Vladimir Putin, pus pe glume privind alegerile din Statele Unite

Vladimir Putin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Vladimir Putin a tinut sa precizeze ca Rusia se va amesteca in mod sigur in alegerile prezidentiale din Statele Unite, de anul viitor. Declaratia a fost spusa in gluma, la intrebarea unui moderator american, spre amuzamentul publicului. Putin il incurajeaza pe Maduro sa discute cu opozitia Primavara trecuta, procurorul special Robert Muller a incheiat ancheta cu privire la amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 care ar fi favorizat castigul lui Trump. Atunci raportul sau nu-l acuza, dar nici nu-l disculpa pe presedintele Trump. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...