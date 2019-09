PRESIUNE pe Viorica Dancila: Autoritațile locale cer ca bugetul pentru 2020 sa fie aprobat pana la sfarșitul anului

Klaus Iohannis a sustinut miercuri la Palatul Cotroceni o declaratie de presa in care a lansat tot felul de atacuri la adresa PSD, dar nu a anuntat daca accepta sau respinge ministrii interimari propusi de Executiv dupa demisile celor trei ministri ALDE de la Energie, Mediu si Relatia cu Parlamentul.

Un barbat din Gorj acuzat ca facea trafic de cannabis a fost condamnat la 2 ani si doua luni de inchisoare cu suspendare si la 80 de zile de munca in folosul comunitatii, la Primaria Targu-Jiu.

Ministerul de Externe a transmis astazi ca trupurile neinsufletite ale celor doi romani impuscati mortal in Belgia urmeaza sa fie repatriate. Institutia precizeaza ca ancheta este in continuare in curs de desfasurare.