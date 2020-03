Presiuni asupra judecatorului care pronunta sentinta in procesul lui Gruia Stoica? Magistratul sesizeaza CSM

Magistratul Georgiana Livia Stefan de la Tribunalul Iasi, care solutioneaza procesul in care milionarul Gruia Stoica este judecat pentru mai multe infractiuni economice, a adresat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) o cerere de aparare a reputatiei profesionale, in urma unui scandal public privind modul in care s-au desfasurat dezbaterile finale in acest proces.