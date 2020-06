"Presiuni enorme" reclamate de parlamentarii europeni care au anchetat un presupus conflict de interese al premierului ceh

Parlamentul European (PE) a condamnat vineri utilizarea unor "afirmatii defaimatoare si pline de ura" de catre premierul ceh, Andrej Babis, la adresa eurodeputatilor aflati in misiune in tara sa pentru a ancheta asupra unui presupus conflict de interese in ce-l priveste, potrivit unei rezolutii adoptate vineri, citata de AFP.