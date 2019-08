Presupusa amanta a criminalului din Caracal va fi chemata la audieri

Gheorghe Dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Noi amanunte din casa groazei din Caracal ies la iveala. Dupa ce zilele trecute mai multi ingineri contructori au fost chemati pentru spargerea gropilor de ciment pentru ca probele de acolo sa nu fie distruse, procurorii iau in calcul chiar si demolarea casei. Audierile continua astazi, iar cea care a dat fata in fata cu procurorii este nimeni alta decat presupusa amanta a criminalului. In aceasta dimineata, anchetatorii reiau cautarile din casa lui Gheorghe Dinca. Mandatul obtinut initial de anchetatori a expirat, iar in aceasta dimineata el a fost reinoit pentru inca 10 zile, Cautarile continua. Incepand de astazi, in locuinta criminalului din Caracal se va interveni cu buldozere si excavatoare pentr ...