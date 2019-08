Presupusul complice a criminalului din Caracal il ameninta cu Procesul pe unchiul Alexandrei. Acesta a facut fotografia publica - FOTO

Monstrul din Caracal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mihail Zamfir, barbatul despre care Alexandru Cumpanasu spune, cu subiect si predicat, intr-un mesaj pe , ca ar fi complicele monstrului Gheorghe Dinca, a reactionat. "Complicel"' barbatului din Caracal a sunat la asociatia lui Cumpanasu - Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei - si a amenintat ca il va da in judecata pe unchiul fetei, cel care a facut aceste acuzatii. "A sunat si a amenintat ca ma da in judecata. A spus ca a fost in Italia, dar ca nu are nici o legatura cu Dinca", a declarat Alexandru Cumpanasu, joi seara. "Dragi romani, NU mai am nici un dubiu: Monstrul care a luat-o pe Alexandra este PROTEJATTT . NU este un singuratic psihopat. Este parte ...