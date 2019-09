Presupusul spion arestat recent la Ottawa avea acces la informatii din strainatate

Înaltul responsabil al poliţiei federale canadiene arestat joi pentru presupus spionaj avea acces la informaţii provenite de la aliaţi ai Canadei din străinătate, a transmis luni Jandarmeria Regală a Canadei (GRC), potrivit AFP potrivit Agerpres.

Arestat joi, Cameron Ortis, director general al Centrului naţional de coordonare a informaţiilor al GRC, avea "acces la informaţii provenite de la aliaţii noştri naţionali şi internaţionali", a precizat Brenda Lucki, comisar al GRC (poliţia federală), într-un comunicat."Suntem conştienţi de riscurile potenţiale pentru operaţiunile partenerilor noştri din Canada şi din străinătate", a adăugat ea.Brenda Lucki nu a precizat ce entitate străină a beneficiat de presupusul furt de documente. Cotidianul The Globe and Mail a relatat sâmbătă că arestarea lui Ortis, care era angajat al GRC din 2007, este legată de un important caz de presupusă corupţie în care sunt implicaţi înalţi responsabili ruşi.Canada face parte din puternica alianţă în domeniul informaţiilor cunoscută sub denumirea de 'Five Eyes', alături de Australia, Noua Zeelandă, Marea Britanie şi SUA