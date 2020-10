Pretul spot al energiei pe bursa a scazut cu 22% in septembrie 2020, fata de aceeasi luna a anului trecut

Pretul energiei pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) a avut o medie de 222 lei pe MWh in luna septembrie a acestui an, cu 22% mai putin fata de pretul inregistrat in aceeasi luna a anului trecut, respectiv 287 lei pe MWh, potrivit datelor postate pe site-ul operatorului bursier.