Preturile la carburanti au explodat. Analistii avertizeaza aparitia unui nou val de scumpiri

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Preturile la pompa au sarit de 6 lei si au depasit astfel media europeana. Pentru un drum la mare sau la munte, romanii platesc zeci de lei in plus fata de anul trecut. Analistii avertizeaza ca explozia preturilor la pompa va aduce un val de alte scumpiri si la raft. La unele pompe, cel mai ieftin sortiment de motorina costa peste sase lei litrul. Anul trecut, in aceeasi perioada, pretul era cu 50 de bani mai mic. Si benzina s-a scumpit in acelasi ritm, lucru care ii sperie pe romani. Anul acesta, cei care vor sa isi petreaca vacanta de Paste si de 1 la munte, trebuie sa se astepte la costuri mai mari. Doar drumul dus-intors ii va costa in jur de 80 de lei, cu sase lei in plus fata de 2018. Si drumul catre mare va fi mai scump p ...