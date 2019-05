Preturile petrolului au ajuns la cel mai scazut nivel din ultimele doua luni

petrol google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Preturile petrolului au scazut cu aproape 4%, la cel mai scazut nivel din ultimele doua luni, din cauza declinului sub asteptari al stocurilor de titei din Statele Unite si a temerilor legate de o incetinire a cresterii economiei globale din cauza razboiului comercial dintre SUA si China, transmite Reuters. Administratia pentru Informatii in Domeniul Energiei (EIA) a anuntat ca stocurile de titei ale Statelor Unite au scazut saptamana trecuta cu aproape 300.000 de barili, sub declinul de 900.000 de barili anticipat de analisti. Rusia ar exporta petrol CONTAMINAT! Miliarde de dolari sunt in joc Declinul de saptamana trecuta a redus stocurile de petrol de la cel mai ridicat nivel de dupa iulie 2017 atins i ...