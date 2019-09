Preturile petrolului au atins maximele ultimelor sase saptamani

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Preturile petrolului au atins astazi maximele ultimelor sase saptamani, crescand pentru a cincea zi consecutiv, pe baza optimismului ca OPEC si alti producatori, intre care si Rusia, vor conveni extinderea masurilor de limitare a productiei, pentru sustinerea cotatiilor, transmite Reuters. Cotatia petrolului Brent, de referinta la bursa din Londra, era in urcare cu 0,4%, la 62,85 dolari pe baril, la ora 03:49 GMT (ora 6:49 ora Bucurestiului), in timp ce pretul petrolului american CLc1 era in crestere cu 0,5%, la 58,12 dolari pe baril.Petrolul Brent a atins cel mai ridicat nivel de dupa 1 august, iar titeiul american maximul de dupa 31 iulie. Exxon isi vinde activele din Norvegia pentru 4 miliarde de dolari Pretul petrolului amer ...