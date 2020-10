Previziune sumbra a lui Alexandru Rafila. La ce numar de infectari va ajunge Romania

Reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, medicul Alexandru Rafila, a făcut, joi, o previziune sumbră pentru țara noastră în cazul epidemiei de coronavirus. Alexandru Rafila a declarat joi, la Antena 3, după ce numărul de noi infecții COVID a sărit la 6.481 de cazuri în ultimele 24 de ore, că numărul de cazuri s-ar […] The post Previziune sumbră a lui Alexandru Rafila. La ce număr de infectări va ajunge România appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.