Previziunile sumbre ale lui Raed Arafat: Nu mai vorbim de epidemiologie, ci de medicina pentru dezastre

Potrivit sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), este de asteptat ca numarul de pacienti care intra zilnic la terapie intensiva sa ajunga la 100, anunță Profit. "Presiunea asupra sistemului medical este evidenta si a fost anticipata din cresterea numarului de infectari cu COVID-19, iar un procent considerabil din aceste cazuri vor avea nevoie de […]