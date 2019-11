Prezența la vot: 2,5 % din romani au votat pana la ora 08.30

Potrivit datelor de la Biroului Electoral Central (BEC), în prima oră de la deschiderea secțiilor de vot în țară, în primul tur al alegerilor prezidențiale s-a înregistrat o prezență de 1,42%, iar la 08.30, prezența era de 2,49%. Au votat în țară peste 450.000 de români. Județele fruntașe sunt Ilfov, Constanța, Giurgiu, Călărași și Teleorman, The post Prezența la vot: 2,5 % din români au votat până la ora 08.30 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.