Prezența la vot in țara la inchiderea urnelor – 49,87%. Au votat peste 9.000.000 de romani

Potrivit datelor oficiale oferite de Biroul Electoral Central, prezența la vot, la ora 21.00, când s-au închis secţiile de vot, a fost de 49,87%, în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale. În primul tur, prezența la vot a urcat doar până la 46,8%. În 2014, prezența, la 21.00, a fost de