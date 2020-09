Prezența la vot in București, pe sectoare, la ora 17.00

Până la ora 17.00 prezența la urne la nivel național, la alegerile locale, a fost de 34,58%%, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central. În municipiul Bucureşti s-a înregistrat cea mai mică prezență din țară, respectiv 26.28%, acest procent îndemnând că au votat 478.132 de bucureșteni. Totuși, mobilizarea la urne în Capitală este mai mare […] The post Prezența la vot în București, pe sectoare, la ora 17.00 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.