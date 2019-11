Prezența la vot, la ora 15.00. Peste 5,3 milioane de romani (29,21%) au votat in țara

În primul tur al alegerilor prezidențiale, până la ora 15.00, au votat 29,21% din românii din țară, numărul voturilor fiind de 5.321.324, potrivit Biroului Electoral Central (BEC). Județele fruntașe la prezență sunt Ilfov, Brașov, Cluj, Argeș, Sibiu. Județele codașe: Covasna, Satu Mare, Vaslui, Harghita, Ialomița Au ieșit la vot mai mulți alegători din mediul urban The post Prezența la vot, la ora 15.00. Peste 5,3 milioane de români (29,21%) au votat în țară appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.