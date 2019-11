Prezența la vot la ora 20: 46,84% in țara, 641.000 romani din strainatate

Biroul Electoral Central anunță că prezența la vot, în cadrul primului tur al alegerilor prezidențiale, pentru ora 19.00, este de 46,84%, comparativ cu alegerile europarlamentare din acest an, când prezența, la ora 20.00, era de 46,4%. Potrivit datelor oficiale, până la ora 20.00 și-au exprimat opțiunea de vot 8.534.072 de oameni, dintre care 4, 9 The post Prezența la vot la ora 20: 46,84% în țară, 641.000 români din străinătate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.