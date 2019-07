Prezenta foarte buna la Definitivat, in Iasi

definitivat 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un numar de 409 candidati sustin in aceste momente examenul de Definitivare in invatamant la Iasi, la Colegiul National "Emil Racovita". Accesul candidatilor in Centrul de Examen la proba scrisa s-a facut in intervalul 8:00 - 8:45, pe baza actului de identitate valabil - carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate - ori, in lipsa acestuia, pe baza pasaportului in termen de valabilitate. De precizat ca s-a integistrat o prezenta foarte buna la examen, de peste 92%, in conditiile in care din 409 candidati au absentat 32. Comisia din centrul de examen a pregatit plicurile cu subiecte pentru cele 25 de sali in care se sustine teza, la un numar de 37 de discipline. ...