Prezenta FRUMOASA in studioul BZI LIVE! Cele mai interesante si savuroase informatii din culisele Ateneului National Iasi, prezentate de doua personaje aparte - LIVE VIDEO

Vineri, 31 mai 2019, incepand cu ora 15.00, in studioul BZI LIVE, este programata o noua emisiune fascinanta despre universul teatrului. Alaturi de Delia Rosu, piar al Ateneului National si Patricia Iacob, responsabil marketing din cadrul aceleeasi institutii, moderatorul Valentin Hutanu va aborda subiecte extrem de interesante legate de universul teatrului. Cele doua prezente feminine din studioul BZI LIVE vor vorbi despre programul lunii iunie a Ateneului National Iasi, despre detalii din culisele evenimentelor programate in urmatoarea perioada, turneul la nivel national pe care Ateneul National Iasi il va continua in perioada urmatoare. Impreuna vom afla detalii despre inedita premiera ''Amintiri in copilarie'' ...