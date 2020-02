Prezenta reprezentantilor Romaniei in conducerea ACER ne poate ajuta in procesul de integrare in piata europeana de energie, spune Bogdan Chiritoiu

Temperaturile vor creste cu cateva grade in urmatoarele zile, in special luni, conform meteorologilor. De altfel, scapam complet si de ploi. Duminica, temperaturile maxime vor fi de 12 grade in Moldova, 11 in Transilvania, 9 in Maramures, 12 in Crisana si Banat, 12 in Oltenia, 11 in Muntenia si 10 in Dobrogea.