Prezentatorul emisiunii 'Mythbusters' de la Discovery, inginerul Grant Imahara, a murit la varsta de 49 de ani

Grant Imahara, inginer şi prezentator al emisiunii „Mythbusters” de la Discovery, a murit la vârsta de 49 de ani, a confirmat pentru Variety un purtător de cuvânt al reţelei de televiziune.

„A fost o parte importantă din familia Discovery şi un om cu adevărat minunat”, a transmis purtătorul de cuvânt, potrivit news.ro.

Citește și: AVERTISMENT Şase focare familiale cu 26 cazuri de COVID-19, urmare a cererii de externare sau a refuzului internării

Nu au fost furnizate detalii legat de decesul lui Imahara.

El a fost co-prezentator pentru mai mult de 200 de episoade ale emisiunii „Mythbusters”, începând cu sezonul al treilea, în 2005, şi până în 2014.

S-a alăturat programului la invitaţia gazdei Jamie Hyneman şi a fost parte din Build Team cu Kari Byron şi Tory Belleci.

Citește și: Inspecția Muncii a strâns din amenzi 6 milioane de lei în doar 10 zile: Peste 300 de persoane prinse că munceau 'la negru'

Imahara, care l-a înlocuit pe sudorul Scottie Chapman, a fost cunoscut pentru asamblarea roboţilor şi a altor dispozitive electronice necesare experimentelor din cadrul show-ului.

Grant Imahara a fost, în 2016, gazdă a show-ului „White Rabbit Project” la Netflix cu Byron şi Belleci.

Inainte de a lucra în televiziune, el a lucrat pentru divizia THX a Lucasfilm, apoi la Industrial Light and Magic. A contribuit la realizarea a trei prequel-uri „Star Wars”, „Jurassic Park”, „The Matrix Reloaded” şi „Terminator 3: Rise of the Machines”, între altele.