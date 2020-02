Prezente surpriza la lansarea primei nave de patrulare construite de romani, la Santierul Naval Damen Galati. Ceremonia, la Constanta (galerie foto)

Istoria numelui

Ceremonie importantă la Constanţa! Prima navă de patrulare construită de români a fost livrată către cumpărător - Forţele Navale Pakistaneze. Ceremonia a fost organizată la Terminalul de Pasageri din Portul Constanţa.La eveniment au participat viceamiralul, de la Forţele Navale Pakistaneze, contraamiralulcomandantul Flotei Române, invitaţi de rang înalt, printre care generalul în rezervă, fost director al Serviciului Român de Informaţii, sau, afacerist român. De asemenea, au mai fost prezenţi subprefectul judeţului Constanţaşi directorul adjunct al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa,. Reprezentanţii Damen din România au fost gazdele evenimentului.„În ultimii trei ani, am lucrat la acest proiect, la această navă, după licitaţia oficială din Pakistan. În iunie 2016 am fost aleşi ca ofertanţi preferaţi pentru acest navă. Proiectul a purtat numele de OPV 1900 sau Corvetă 1900. Nava a fost construită în conformitate cu specificaţiile din Pakistan. Noi am construit doar nava, echipamentul, armamentul şi restul vor fi montate în Pakistan. Nava este construită pentru operaţiuni maritime de securitate şi operaţiuni vamale, legate de poliţie, anti-piraţi etc. Diferenţa dintre o navă tip OPV cum este aceasta şi o fregată olandeză este că nava OPV a fost construită cu specificaţii comerciale şi ceea ce face ca procesul să fie mai puţin costisitor, însă, cum a cerut marina pakistaneză, s-au adăugat şi nişte elemente specifice armatei Pakistanului. Are o platformă pentru elicoptere, în pupa navei este o şalupă rapidă de intervenţii. Preţul nu poate fi dezvăluit”, a spus, consultant naval la Damen.Potrivit unor surse apropiate constructorului, nava ar fi costat aproximativ 350 de milioane de euro. Damen are în plan şi alte proiecte pentru Pakistan pentru viitor, conform surselor fiind vorba de cel puţin alte două nave. De asemenea, în România ar putea fi construite pe viitor şi nave militare pentru Germania, licitaţia fiind încă în desfăşurare.Ceremonia de predare a navei PNS Yarmook, construită în Șantierul Damen din Galaţi, a fost una solemnă. Nava are o lungime de 91 metri şi susţine 100 de membri ai echipajului. PNS Yarmook este prima corvetă din clas Yarmook, fiind o platformă multirol de dimensiuni medii. Nava poartă numele unei cunoscute bătălii, lupta de la Yarmook, care în istoria Islamului are un loc special. Au luptat armatele Califatului Rashidum şi ale Imperiului Bizantin în anul 636 d.Hr. Bătălia a avut o durată de şase zile, având loc lângă râul Yarmook, care se află la graniţa dintre Siria şi Iordan. Liderul viteaz Khalid Bin Waleed alături de armata sa de dimensiuni mici au luptat cu o armată mult mai mare fără frică. PNS Yarmook înseamnă curaj, neînfricare şi valoare.„Această navă Yarmook a intrat în posesia Forţelor Navale Pakistaneze de astăzi şi va pleca spre Pakistan pentru a se alătura flotei. Va creşte siguranţa în apele teritoriale. Nava a fost construită de către Damen Olanda şi a ales şantierul din Galaţi pentru construcţie. Respect modul în care a fost proiectată nava şi sunt satisfăcut de ceea ce a ieşit. Mai multe funcţionalităţi vor fi adăugate în Pakistan. Pe navă o să fie 100 de marinari. Nava va putea prelua orice misiune navală, dar mai ales pentru ceea ce a fost proiectată - pentru securitate vamală”, a precizat viceamiralul, de la Forţele Navale Pakistaneze.Nava militară îl are la cârmă pe căpitanul, care s-a alăturat Forţelor Navale Pakistaneze în anul 1991. Este ofiţer principal militar ca specializare. „Nava a fost construită în mai puţin de doi ani, în Galaţi, dar contractul este semnat din 2017. A fost necesar ceva timp şi pentru proiectare. În România, noi am făcut doar platforma. Este pregătită pentru a fi dotată cu echipamentele militare din Pakistan. Va avea un tun de 30 de milimetri, lansatoare de rachetă, radare cu infraroşu, un sistem de reducere a semnăturii magnetice a navei, câteva bărci rapide. Este foarte bine echipată. Este specifică pentru misiuni de patrulare, salvare şi recuperare, anti-piraţi, orice misiune militară, mai puţin cele de război”, a spus, managerul proiectului.