Prezidentiale 2019/Dancila: Limbajul violent, domnule Iohannis, este atributul oamenilor slabi

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, i-a transmis "candidatului Iohannis", vineri, de la Timişoara, că limbajul violent este "atributul oamenilor slabi", care nu au argumente, după ce de dimineaţă a fost întâmpinată la intrarea în Palatul Administrativ de un grup de circa 20 de protestatari care au huiduit-o. "Când am intrat în Consiliul Judeţean am văzut exponenţii lui Iohannis, pe iohaniştii care strigau foarte tare 'hoţii'. Am vrut să le spun 'duceţi-vă la Cotroceni, că el are case, sau mergeţi la Barna, că el are probleme cu fondurile europene'. Eu, Viorica Dăncilă, nu am afaceri cu statul, nu am niciun schelet în şifonier. Au strigat apoi 'mincinoasa'. Am vrut să-i trimit tot acolo, pentru că oricâte minciuni au spus ei, eu am spus şi voi spune numai adevărul. Am văzut nişte oameni disperaţi, care jigneau", a afirmat Viorica Dăncilă vineri seara, la întâlnirea cu membrii PSD din judeţul Timiş. Candidata PSD la prezidenţiale a adăugat că manifestările grupului de protestatari au făcut-o să înţeleagă că acest lucru şi l-a dorit Klaus Iohannis în cei cinci ani de mandat, "să îndemne la această atitudine violentă, la limbajul violent". "Dar îi spun de aici, limbajul violent, domnule Iohannis, este atributul oamenilor slabi, care nu au argumente şi nu vă face cinste", a afirmat premierul demis. AGERPRES/(A - autor: Otilia Halunga, editor: Antonia Niţă, editor online: Anda Badea)