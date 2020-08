Prezidentiale in Belarus: Confruntari intre fortele de ordine si protestatari

Forţele de ordine au recurs la tunuri cu apă, gaze lacrimogene şi grenade pentru a reprima protestele izbucnite în Belarus duminică, după anunţarea rezultatelor unui sondaj oficial realizat la ieşirea din secţiile de votare care îl dau învingător cu 79.7 % pe actualul preşedinte Aleksandr Lukaşenko, aflat la putere de 26 de ani, informează agenţiile de presă internaţionale. Foto: (c) Dmitry Brushko/Tut.By via REUTERS Conform acestui sondaj, candidata opoziţiei, Svetlana Tihanovskaia, a obţinut 6.8%, după o campanie electorală marcată de o mobilizare nemaiîntâlnită a populaţiei în sprijinul unui candidat al opoziţiei în istoria recentă a acestei foste republici sovietice. Foto: (c) Vasily Fedosenko/ REUTERS Mii de oameni au ieşit pe străzile din Minsk, fluturând steaguri, aplaudând şi strigând "victorie" sau claxonând în semn de solidaritate cu opoziţia. Potrivit informaţiilor furnizate de agenţia de ştiri RIA Novosti, unii manifestanţi au ridicat baricade din tomberoane. Foto: (c) Dmitry Brushko/Tut.By via REUTERS Agenţiile de ştiri ruse şi instituţiile media din Belarus ostile preşedintelui Lukaşenko au informat că oamenii s-au strâns pe străzi în mai multe oraşe, nu doar în capitală, unde au avut loc ciocniri cu forţele de ordine şi arestări. Cel puţin 10 persoane au fost reţinute într-un singur loc la Minsk, a declarat un martor pentru Reuters. Foto: (c) Dmitry Brushko/Tut.By via REUTERS Într-o înregistrare video postată de site-ul de ştiri independent Tut.by se pot vedea câţiva poliţişti bătând un grup mic de protestatari după care o mulţime de civili intervine şi începe să îi lovească pe poliţişti, potrivit dpa. Numeroase forţe de ordine au fost dislocate în întreaga ţară, mai ales la Minsk, regimul avertizând împotriva adunărilor publice. Organizaţiile pentru protecţia drepturilor omului afirmă că peste 1.300 de persoane au fost reţinute în perioada premergătoare scrutinului, printre care observatori electorali independenţi şi membri ai echipei de campanie a candidatei Tihanovskaia.AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Andreea Preda)