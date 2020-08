Prezidentiale in Belarus: Politia afirma ca situatia este sub control dupa confruntarile de duminica seara

Forţele de ordine deţin "controlul asupra situaţiei" în Belarus, unde manifestaţii neautorizate au fost dispersate violent după alegerile prezidenţiale tensionate desfăşurate duminică, informează agenţia oficială de ştiri Belta, citată de AFP. "Poliţia controlează situaţia în legatură cu acţiunile de masă neautorizate", a declarat ministerul de interne de la Minsk, conform Belta. În capitală, poliţia a folosit grenade fumigene, asurzitoare şi gloanţe de cauciuc împotriva câtorva mii de manifestanţi care protestau împotriva anunţării victoriei preşedintelui Aleksandr Lukaşenko, aflat la putere în ultimii 26 de ani, şi în sprijinul opoziţiei conduse de Svetlana Tihanovskaia, participantă şi ea la scrutinul prezidenţial. Foto: (c) Vasily Fedosenko/REUTERS Potrivit mai multor instituţii de presă, inclusiv Radio Europa Libera/Radio Libertatea, confruntările s-au soldat cu victime în rândul manifestanţilor. Foto: (c) Vasily Fedosenko/REUTERS Conform acestor surse, mitinguri ale susţinătorilor opoziţiei, marcate de intervenţii în forţă ale forţelor de ordine, au avut loc şi în alte oraşe din Belarus (Brest, Pinsk, Gomel şi Grodno). Protestele au izbucnite după anunţarea rezultatelor unui sondaj oficial realizat la ieşirea din secţiile de votare care îl dau învingător cu 79.7 % pe actualul preşedinte Aleksandr Lukaşenko. Foto: (c) Sergei Gapon/Pool via REUTERS Conform acestui sondaj, candidata opoziţiei, Svetlana Tihanovskaia, a obţinut 6.8%, după o campanie electorală marcată de o mobilizare importantă a populaţiei în sprijinul unui candidat al opoziţiei, eveniment singular în istoria recentă a acestei foste republici sovietice. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Andreea Preda)