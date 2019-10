Prezidentiale2019: Calendarul procesului electoral al alegerilor prezidentiale

Campania pentru primul tur al alegerilor prezidenţiale a început la 12 octombrie şi se încheie la 9 noiembrie, ora 7.00. În cursa prezidenţială s-au înscris 14 candidaţi, o noutate a scrutinului din 2019 fiind aceea că românii din diaspora pot vota pe parcursul a trei zile. Procesul electoral şi perioada electorală Procesul electoral reprezintă totalitatea acţiunilor şi evenimentelor întreprinse de candidaţi, autorităţile centrale sau locale etc., în perioada electorală, adică înaintea campaniei electorale, în timpul campaniei electorale, în ziua votului, până la publicarea în Monitorul Oficial a rezultatului alegerilor. Perioada electorală aferentă alegerilor prezidenţiale din 2019 a început la 28 august şi se va încheia la 15 noiembrie, dacă are loc un singur tur. În cazul organizării unui al doilea tur de scrutin, perioada electorală se va încheia după data de 28 noiembrie, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 630/2019 privind aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2019, din 28 august. Perioada electorală este acea perioadă de timp cuprinsă între ziua aducerii la cunoştinţa publicului a datei alegerilor şi data publicării rezultatelor finale în Monitorul Oficial. Perioada de precampanie (28 august-12 octombrie) Intervalul cuprins între data la care a intrat în vigoare hotărârea de guvern care stabileşte data alegerilor (28 august) şi data începerii campaniei electorale (12 octombrie) constituie perioada de precampanie electorală. Printre acţiunile întreprinse în perioada de precampanie (28 august-12 octombrie) se numără: constituirea Biroul Electoral Central, depunerea de către partidele politice a protocoalelor de constituire a alianţelor electorale, adoptarea de către BEC a Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale, înregistrarea alegătorilor din străinătate pe portalul www.votstrainatate.ro, depunerea candidaturilor, aducerea la cunoştinţa publică a declaraţiilor de avere şi de interese ale candidaţilor, stabilirea de către primari a locurilor speciale pentru afişajul electoral, ordinea de înscriere a candidaţilor pe buletinele de vot, conform calendarului detaliat de HG nr. 630/2019. Campania electorală pentru primul tur de scrutin (12 octombrie-9 noiembrie) Campania electorală aferentă primului tur de scrutin începe la 12 octombrie şi se încheie la 9 noiembrie, ora 7.00. 1 noiembrie este data până la care prefecţii şi Ministerul Afacerilor Externe confecţionează ştampilele birourilor electorale pentru secţiile de votare din ţară şi din străinătate. Până la cel târziu 8 noiembrie, primarii au obligaţia de a întocmi şi tipări listele electorale permanente, în două exemplare. Zilele votării (8, 9, 10 noiembrie - primul tur) Zilele votării pentru prezidenţiale sunt, pentru alegătorii care votează pe teritoriul ţării, 10 noiembrie (primul tur de scrutin) şi 24 noiembrie (al doilea tur). Alegătorii din afara ţării au posibilitatea, în premieră după 1989, să voteze pe parcursul a trei zile consecutive. Secţiile de votare din străinătate vor fi deschise, după cum urmează: vineri, 8 noiembrie, între orele 12.00-21.00; sâmbătă, 9 noiembrie 2019, între orele 7.00-21.00; duminică, 10 noiembrie 2019, între orele 7.00-21.00, cu posibilitatea prelungirii în fiecare zi până cel mai târziu la ora 23.59, în cazul în care în sediul secţiei sau în afara acesteia se mai află alegători care aşteaptă să voteze, informează site-ul AEP, http://www.roaep.ro. În privinţa alegătorilor care au optat pentru votul prin corespondenţă, aceştia trebuie să expedieze plicul cu votul exprimat, astfel încât acesta să ajungă la sediul biroului electoral pentru votul prin corespondenţă din ţară sau din afara ţării, până la cel târziu 7 noiembrie 2019. Dacă plicul nu ajunge la timp pentru a fi validat, alegătorul va fi notificat să se îndrepte spre cea mai apropiată secţie de votare. În ziua votării, înainte de începerea votului, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri, verifică urnele, listele electorale, buletinele de vot şi ştampilele. De asemenea, aceştia aplică ştampilele de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot apoi închid şi sigilează urnele. Alegătorii care votează pe teritoriul ţării şi care la ora 21.00 (când se încheie votarea) se află la sediul secţiei de votare sau se află la rând în afara secţiei de vot, pot să îşi exercite dreptul de vot până la cel mult ora 23.59. Tot în ziua votării, la 10 noiembrie, după ora 21.00, Biroul electoral pentru votul prin corespondenţă desigilează urnele şi plicurile interioare şi începe numărătoarea voturilor. După zilele votării În perioada de după ziua votului de la primul tur de scrutin, are loc numărătoarea voturilor de către birourile electorale şi transmiterea lor către BEC (11-13 noiembrie). Până la 12 noiembrie, candidaţii care au participat la alegeri, precum şi partidele sau alianţele pot depune la Curtea Constituţională cereri pentru anularea alegerilor pe motive de fraudă electorală. Până la cel târziu 14 noiembrie, BEC trebuie să înainteze Curţii Constituţionale procesele-verbale cu rezultatele centralizate, pentru a fi validate şi publicate în Monitorul Oficial. Al doilea tur de scrutin (22, 23 şi 24 noiembrie - al doilea tur) În cazul în care niciun candidat nu întruneşte, în primul tur de scrutin, o majoritate absolută (majoritatea de voturi ale alegătorilor înscrişi în listele electorale), Curtea Constituţională trebuie să aducă la cunoştinţa publică, până la 15 noiembrie 2019, numele celor doi candidaţi care vor participa la al doilea tur de scrutin. Campania electorală pentru cel de-al doilea tur de scrutin începe în 15 noiembrie, iar ziua votării pentru cetăţenii care votează în ţară este 24 noiembrie. La fel ca în primul tur, cetăţenii români care votează în afara ţării pot vota pe parcursul a trei zile: 22, 23 şi 24 noiembrie, în aceleaşi intervale orare. Până la 26 noiembrie, partidele şi candidaţii pot adresa Curţii Constituţionale cereri privind anularea alegerilor pe motive de fraudă electorală, iar până la 28 noiembrie, BEC trimite Curţii rezultatele centralizate ale votului. După primirea rezultatelor de la BEC, Curtea validează alegerile şi rezultatele se publică în Monitorul Oficial. AGERPRES/(Documentare - Ionela Gavril, editor: Marina Bădulescu, editor online: Irina Giurgiu)