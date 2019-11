Prezidentiale2019/Dancila: Am hotarat ca ministrii din Cabinetul Dancila sa ii cheme la dezbatere pe cei din Cabinetul Orban

Candidatul PSD la prezidenţiale, Viorica Dăncilă, a declarat, vineri, că a decis ca miniştrii care au făcut parte din Guvernul său să îi cheme la dezbatere, unu la unu, pe cei din Cabinetul Orban, susţinând că actualii guvernanţi vin cu acuzaţii pe care nu pot să le demonstreze. "Cred că acest discurs electoral pe care îl are Klaus Iohannis nu aduce nimic bun românilor. (...) Refuzuri sunt îngrijorătoare însă pentru soarta ţării. Românii se tem pentru ziua de mâine, românii se tem că dacă nu sunt de acord cu ceea ce spune candidatul Iohannis mâine - poimâine li se flutură în faţă şi lor cătuşele. Noi vrem să trăim într-o ţară liberă, în care fiecare să aibă dreptul la libera exprimare, într-o ţară în care democraţia să fie consolidată, într-o ţară în care să nu vedem abordări extremiste. Avem la putere nişte aroganţi, un preşedinte arogant, miniştri aroganţi, miniştri care vin cu acuzaţii pe care nu pot să le demonstreze. De aceea am hotărât ca miniştrii din Cabinetul Dăncilă să îi cheme la dezbatere pe miniştrii din Cabinetul Ludovic Orban 1 din dinastia Iohannis, pentru că este important să ştim adevărul, este important să spunem ce am făcut noi şi ce vor să facă aceşti oameni care în fiecare zi dau vina pe greaua moştenire, dar nu vin cu nimic bun pentru oameni", a afirmat Dăncilă, într-o conferinţă de presă. Ea l-a acuzat pe preşedintele Klaus Iohannis că are un discurs extremist. "Am văzut discursul candidatului Iohannis, un discurs antidemocratic, antieuropean, extremist. Singurul lucru pe care îl are în vedere e dispariţia PSD, exterminarea acestui partid. Dacă mâine nu va fi de acord cu PMP, USR, UDMR, va vrea să dispară şi aceste partide?", a mai spus Dăncilă. AGERPRES/(A - autor: Alina Novăceanu, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Adrian Dădârlat)