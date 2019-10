Prezidentiale2019/ Dancila: Am inteles sa transform institutia presedintelui si Administratia Prezidentiala intr-un simbol al transparentei si al bunei-credinte

Premierul Viorica Dăncilă, preşedintele PSD, a declarat că îşi propune ca şef al statului să transforme instituţia preşedintelui şi Administraţia Prezidenţială într-un simbol al transparenţei şi al bunei-credinţe. "Candidez pentru că am credinţa unei schimbări profunde care trebuie să aibă loc de la nivelul instituţiei şefului statului spre celelalte instituţii şi am credinţa că va veni momentul ca o femeie să primească şansa să aducă echilibru, un echilibru între instituţii necesar bunăstării oamenilor. Lupta pe care o dau acum este pentru fiecare român care ar vrea să trăiască în pace, care ar vrea un trai mai bun şi care vrea stabilitate şi siguranţă pentru ţara sa. Preşedinţia României a fost prea mult timp un turn de fildeş, în care aleşii s-au ascuns de popor, a fost un buncăr al intereselor obscure şi al jocurilor de culise. Îmi doresc să transform instituţia preşedintelui şi Administraţia Prezidenţială într-un simbol al transparenţei şi al bunei-credinţe. Am 10 principii de la care nu mă voi dezice, care vor sta pe masa dialogului atât cu partenerii interni, cât şi cu cei internaţionali, sunt parte a viziunii mele pentru România şi alcătuiesc credinţa mea. Voi lucra pentru o societate în care nimeni nu e lăsat în urmă, voi susţine incluziunea socială reală, inclusiv la nivel economic şi cultural ", a afirmat Viorica Dăncilă, sâmbătă, la evenimentul de lansare a candidaturii sale la alegerile prezidenţiale. Liderul PSD a prezentat cele 10 principii pe care le are în vedere ca şef al statului. Ea a promis că va lucra pentru o societate în care nimeni nu e lăsat în urmă şi că va susţine "incluziunea socială reală, inclusiv la nivel economic şi cultural". "Costurile devin mai mari pentru societate dacă nu se intervine din timp cu programe de integrare şi susţinere, dacă nu există un consens politic pentru creşterea calităţii vieţii tuturor românilor. Sărăcia şi discriminarea duc la izolare, depresie şi abandon, cu costuri enorme pentru noi toţi pe termen lung", a adăugat ea. Dăncilă a spus că toţi românii trebuie să se bucure de dezvoltarea ţării şi că va promova performanţa economică în tandem cu dreptatea socială, ceea ce înseamnă, în opinia sa, o redistribuire echitabilă a prosperităţii şi a oportunităţilor, incluzând grupurile sociale marginalizate sau vulnerabile. Un alt principiu enunţat a fost legat de promovarea modelelor democratice autentice atât în politica internă, cât şi în cea internaţională. "Riscurile de securitate la adresa României trebuie întotdeauna tratate cu seriozitate şi combătute sistematic. Vom face acest lucru în parteneriat cu aliaţii noştri din NATO, onorându-ne corespunzător obligaţiile ce ne revin ca membri ai Alianţei. Voi insista ca siguranţa economică - parte a siguranţei naţionale - să facă obiectul unei atenţii sporite din partea tuturor instituţiilor responsabile. De asemenea, voi susţine proiectele care contribuie la îmbunătăţirea securităţii energetice a României şi parteneriatele externe care servesc acestui obiectiv. În acelaşi timp, instituţiile care apără ţara şi cetăţenii trebuie să fie puternice şi eficiente, iar acest lucru înseamnă neutralitate politică absolută şi alocare echilibrată de resurse în cadrul unui control civil serios şi responsabil", a adăugat ea. Un alt principiu se referă la administraţie, preşedintele PSD considerând drept iresponsabilă orice tentativă de slăbire a atribuţiilor şi de sărăcire a resurselor administraţiei publice centrale şi locale sau de incapacitare a instituţiilor de reglementare şi supervizare. "Susţin accesul echitabil şi universal la educaţie şi sănătate, dreptul la locuire decentă, dreptul la mobilitatea muncii şi la mobilitate socială, scopuri în sine pentru existenţa statului de drept", a mai spus Dăncilă. Liderul PSD s-a referit şi la competitivitatea României la nivel european şi internaţional şi a apreciat că aceasta trebuie să fie o prioritate absolută pentru toate forţele politice din ţară, menţionând domenii cheie precum: energie, transport, IT, agricultură sustenabilă, educaţie, mediu. Al şaptelea principiu amintit de preşedintele PSD a fost legat de politica externă, context în care a subliniat că diplomaţia este cartea de vizită a României. "Voi fi un preşedinte care va schimba modelul politicii externe cu beneficii de imagine personale şi zero rezultate concrete, într-un model de politica externă axată pe urmărirea interesului României şi al românilor. România trebuie să iasă din stadiul de parte reprezentată în procesul de decizie european şi să acceadă în cel de parte activă, cu viziune şi capacitate de a influenţa deciziile europene. Este important să ne construim alianţe care să ne ajute să ne creştem forţa de negociere şi relevanţa politică la nivel european", a subliniat Viorica Dăncilă. Ea s-a mai referit şi la românii din afara graniţelor, care, potrivit ei, pot fi unul dintre pilonii centrali ai reconstrucţiei României. "Mă voi asigura că ţara noastră se regăseşte în circuitul întâlnirilor şi dezbaterilor care contează în politica internaţională, că oraşele noastre vor deveni destinaţii pentru agenda politicienilor din întreaga Europa şi din întreaga lume. Este o prioritate a mandatului meu să mă asigur că România va găzdui cel puţin o instituţie oficială europeană de prestigiu, precum şi organizaţii relevante în domeniul cercetării, educaţiei şi culturii", potrivit liderului PSD. În final, Dăncilă a abordat şi statutul Administraţiei Prezidenţiale. "Am dovedit că nu mi-e frica de muncă. Mă voi asigura că Palatul Cotroceni şi Administraţia Prezidenţială vor funcţiona 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Văd instituţia prezidenţială ca pe o cameră de gardă, mereu deschisă pentru urgenţele de care, din păcate, România nu duce lipsă. Voi aduce lângă mine o echipă de experţi şi de profesionişti, oameni care vor să lucreze din toată inima pentru România. 