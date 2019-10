Prezidentiale2019/ Dancila: Romania este pregatita pentru un presedinte femeie

România este pregătită pentru un preşedinte femeie, este stat membru UE şi NATO şi întotdeauna a avut deschidere şi viziune, a declarat miercuri liderul social-democraţilor, Viorica Dăncilă, candidatul PSD la alegerile prezidenţiale din noiembrie. "România este pregătită pentru un preşedinte femeie. Suntem stat membru al Uniunii Europene, suntem membru NATO, suntem o ţară care întotdeauna am avut deschidere şi viziune şi cred că acest lucru va fi demonstrat în votul din 10 noiembrie. Mai mult decât atât, cred că România este pregătită pentru un preşedinte femeie pentru că, aşa cum ştim, în fiecare familie femeia este cea care administrează treburile casei, femeia este cea care se ocupă de gospodărie, care are grijă de soţ, de copii, de părinţi. Cred că am putea să ne gândim la acest lucru şi din punct de vedere al femeii preşedinte, care îşi vede cetăţenii din ţară ca pe propria familie, aduce echilibru, unitate în această mare familie şi elimină această dezbinare şi, bineînţeles, munceşte, aşa cum munceşte o femeie în familie, munceşte în permanenţă, nu după patru ani de zile să îţi reaminteşti că ai anumite treburi de făcut, se implică, este în mijlocul oamenilor şi cred că toate aceste argumente sunt în sprijinul celor afirmate de mine că România este pregătită pentru un preşedinte femeie", a precizat Dăncilă, la Feteşti, după ce a vizitat spitalul din localitate. Întrebată de ce crede că România trebuie să aleagă un preşedinte femeie, ea a răspuns: "Avem nevoie de echilibru, avem nevoie de consens, avem nevoie de un om care să empatizeze cu oamenii, care să aibă dialog cu oamenii, avem nevoie de un om care să pună suflet în ceea ce face". "Am văzut că preşedinţii pe care i-am avut în ultima perioadă nu au fost oameni care, efectiv, să continue dialogul cu oamenii, să îi sprijine pe oameni, să aducă liniştea, să elimine ura, au fost preşedinţi care au impulsionat această stare şi iată că acum România este împărţită de actualul preşedinte în două, guvernele sunt împărţite - Guvernul meu, Guvernul celălalt -, românii mei şi românii ceilalţi, lucru pe care eu nu l-am făcut şi nu am să îl fac niciodată. În calitate de prim-ministru am luat decizii nu numai pentru cei care m-au apreciat, ci şi pentru cei care m-au jignit şi pentru cei care nu mă votează. (...) A fost important ca deciziile pe care le-am luat să se plieze pe realitatea din România, am luat decizii pentru oameni şi la final de mandat am curajul să mă uit în ochii oamenilor, nu am luat niciodată o decizie împotriva lor", a spus Dăncilă. Viorica Dăncilă a vizitat miercuri Spitalul din Feteşti unde a vorbit cu personalul medical şi cu pacienţii. La finalul vizitei, candidatul PSD a discutat şi cu simpatizanţii care o aşteptau la ieşire şi s-a fotografiat cu aceştia. AGERPRES/(A, AS - autor: Daniel Florea, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ady Ivaşcu)