Prezidentiale2019/Dancila: Vad teama de un dialog autentic, vad teama de adevaruri incomode pentru Klaus Iohannis

Candidatul PSD la alegerile prezidenţiale Viorica Dăncilă a declarat, marţi, că preşedintelui Klaus Iohannis îi este teamă de "dialog autentic" deoarece nu ar putea explica cei cinci ani în care a fost preşedintele României, menţionând că îşi va prezenta ea un bilanţ al activităţii de premier. "Dacă avem, am avut până acum un preşedinte care a împărţit pe români, iată că astăzi avem un preşedinte care crede că o parte din presă merită să participe la o dezbatere, iar alta parte nu merită. Indiferent dacă presa te apreciază sau dacă îţi este ostilă, eu cred ca trebuie să ai o abordare corectă faţă de presă. Am tot sperat că vom avea o confruntare, o confruntare care să arate responsabilitatea noastră, care să arate respectul pentru români. Se pare că Klaus Iohannis refuză aceasta confruntare că vrea doar o dezbatere cu cei pe care îi agreează şi în faţa celor pe care îi acceptă, sfidând astfel românii care l-au votat, dar şi pe cei care nu l-au votat pentru că preşedintele trebuie să fie preşedintele tuturor românilor", a afirmat Dăncilă, la o conferinţă de presă organizată la Parlament. Ea a menţionat că a auzit multe "jigniri şi minciuni" din partea lui Klaus Iohannis. "Văd teama de un dialog autentic văd teama de întrebări, văd teama de adevăruri incomode pentru Klaus Iohannis. Am avut multe jigniri din partea lui Klaus Iohannis, am avut multe minciuni la adresa mea din partea lui Klaus Iohannis. Cred că o confruntare arăta de fapt cum suntem fiecare dintre noi, cum suntem pregătiţi pentru funcţia prezidenţială, dar mai ales ceea ce am făcut în funcţia pe care am deţinut-o în statul român - Klaus Iohannis în cei cinci ani în care a fost preşedintele României, iar eu în cei un an şi nouă luni în care am fost premierul României", a mai spus Dăncilă. Preşedintele PSD a adăugat că va prezenta un bilanţ al activităţii de premier. "Cu toate că văd că nu vrea această confruntare, văd un om laş şi arogant, un om care nu poate explica cei cinci ani în care a fost preşedintele României. Eu îmi fac datoria de candidat şi voi veni cu un bilanţ comparativ, o analiză a activităţii mele ca prim ministru în un an şi nouă luni şi cred că fiecare dintre noi poate să se raporteze şi la cei cinci ani de activitate a lui Klaus Iohannis", a adăugat Dăncilă.