Prezidentiale2019/ Iohannis despre invitatia la dezbateri: PSD incearca sa atraga atentia prin tot felul de manevre

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, referindu-se la invitaţia la dezbateri lansată de liderul PSD, Viorica Dăncilă, că social-democraţii încearcă să atragă atenţia cu tot felul de manevre, subliniind că el se va concentra pe întâlnirile cu alegătorii în campania electorală pentru turul al doilea al alegerilor prezidenţiale. "Încearcă PSD să atragă atenţia prin tot felul de manevre. Pot să vă spun de pe acum - urmează să discut şi cu colegele şi cu colegii în şedinţa de campanie - că eu mă voi concentra pe întâlnirile cu alegătorii în campania pentru turul doi", a spus Iohannis, la sediul central al PNL. El a arătat că în şedinţa de campanie de la sediul PNL se fac analize cu privire la primul tur al alegerilor prezidenţiale. "Am făcut astăzi primele analize şi vom continua acum în şedinţa de campanie. Două lucruri pe care vreau să le subliniez după această primă analiză: noua legislaţie privind votul în diaspora pe care am solicitat-o imperativ după referendumul reuşit din mai a fost foarte importantă după cum se vede, a ordonat şi a înlesnit semnificativ votul în diaspora şi în acest fel am avut un record de participare şi practic nu s-a mai stat la coadă, oamenii nu au mai pierdut vremea la secţiile de votare şi au mers şi au votat şi au putut să plece. Le mulţumesc românilor din diaspora pentru participarea masivă, un număr record de participanţi şi acum după ce am aflat şi cum au votat le mulţumesc şi personal. A doua chestiune pe care vreau să o subliniez este legată de PSD. Vedeţi că deja PSD încearcă tot felul de manevre şi vreau cu această ocazie să cer românilor maximă vigilenţă când este vorba de PSD. Maximă vigilenţă nu înseamnă să ne temem, dar înseamnă să fim foarte atenţi şi să mergem la vot. Ar fi foarte, foarte păcat să repetăm greşeala din decembrie 2016, când prin absenteismul românilor la alegerile parlamentare a fost adus la putere PSD şi iată că am avut nevoie de aproape trei ani până i-am înlăturat de la butoanele puterii, după ce PSD a arătat că una a promis şi cu totul alta a vrut să facă de fapt. PSD a vrut să-şi subjuge întreg statul român", a afirmat Iohannis. El s-a declarat mulţumit de rezultatul obţinut în primul tur al alegerilor, arătând că este conform aşteptării. Şeful statului a susţinut că va continua campania pentru a-i convinge pe cât mai mulţi tineri să-l voteze. "Cred că o să mai atrag tineri", a adăugat Iohannis. Preşedintele Klaus Iohannis participă, luni, la o şedinţă de campanie la sediul Partidului Naţional Liberal. Liberalii urmează să stabilească strategia de campanie pentru turul doi al alegerilor prezidenţiale. La şedinţă participă şi preşedintele PNL, premierul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan, miniştri, secretarul general al liberalilor, Robert Sighiartău. PSD a solicitat PNL organizarea, de comun acord, a cel puţin două dezbateri între Viorica Dăncilă şi Klaus Iohannis, înaintea turului al doilea al alegerilor prezidenţiale din 24 noiembrie. Solicitarea a fost transmisă prin intermediul unei scrisori adresate şefului de campanie al liberalilor, Dan Motreanu, de către Lia Olguţa Vasilescu, coordonatorul campaniei electorale a PSD. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Adrian Dădârlat)