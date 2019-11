Prezidentiale2019/Iohannis: Eu nu sunt cu PSD in vreo competitie electorala, eu sunt cu PSD in razboi

Preşedintele Klaus Iohannis, care candidează pentru cel de-al doilea mandat, a declarat sâmbătă după-masă, la o întâlnire electorală organizată în municipiul Bistriţa, că el nu se află în competiţie electorală cu PSD, ci în război cu acest partid, motivul fiind acela că social-democraţii au guvernat "împotriva românilor". "Eu nu sunt cu PSD în vreo competiţie electorală, eu sunt cu PSD în război, noi suntem cu PSD în război, şi asta nu pentru că noi suntem aşa răi, pentru că ei au fost răi cu românii. PSD a guvernat împotriva românilor, PSD a venit la putere cu promisiuni mari şi, nici nu a ajuns bine în Palatul Victoria, a început să încerce să subjuge justiţia, să acapareze marile sisteme publice. PSD a atacat democraţia din România - este inadmisibil, a fost inadmisibil şi rezultatul este cel pe care l-au meritat: au fost înlăturaţi de la putere", a spus Iohannis. El le-a spus celor aproximativ 2.000 de susţinători aflaţi în Sala Polivalentă din Bistriţa că acest război pe care îl poartă cu PSD nu s-a terminat şi că este important ca, printr-o prezenţă consistentă la urne, să fie câştigată bătălia din 24 noiembrie, pentru turul al doilea al alegerilor prezidenţiale. Foto: (c) TINA DUMITRESCU / AGERPRES "Am câştigat bătălii importante, dar războiul nu s-a terminat. Următoarea bătălie, una foarte importantă, se dă pe 24 noiembrie, în turul doi al alegerilor prezidenţiale. Şi da, contez pe voi, dar contez pe toţi românii pe care îi veţi mai convinge până atunci să iasă la vot. Românii care merg la vot, ei sunt adevăraţii eroi ai alegerilor. Alegătorul cu ştampila de vot în mână este eroul alegerilor. Convingeţi-l şi puneţi-l să meargă să voteze", a afirmat candidatul susţinut de PNL. Klaus Iohannis a adăugat că turul al doilea al prezidenţialelor "trebuie câştigat cu o majoritate covârşitoare, o majoritate care arată PSD-ului foarte clar unde anume îi este locul, şi anume în opoziţie". Preşedintele României a ajuns la Bistriţa în jurul orei 14,00, prima oprire fiind în centrul istoric al oraşului, lângă Biserica Evanghelică, unde a fost întâmpinat de peste 200 de persoane, care au ţinut să se fotografieze cu acesta sau să îi ceară un autograf. Foto: (c) TINA DUMITRESCU / AGERPRES Următoarea întâlnire a lui Klaus Iohannis a fost la sediul PNL Bistriţa-Năsăud, cu conducerea filialei judeţene şi cu mai mulţi primari, unde a fost aşteptat cu pâine şi sare de câţiva bistriţeni îmbrăcaţi în costum popular. Foto: (c) TINA DUMITRESCU / AGERPRES Klaus Iohannis s-a deplasat apoi, pe jos, spre Sala Polivalentă din Bistriţa, pentru întâlnirea cu susţinătorii săi, fiind însoţit de mai mulţi reprezentanţi de la vârful PNL: Rareş Bogdan, Robert Sighiartău, Alina Gorghiu, Dan Motreanu, Cristina Trăilă şi Ben-Oni Ardelean. Foto: (c) TINA DUMITRESCU / AGERPRES AGERPRES/(A - autor: Tina Dumitrescu, editor: Antonia Niţă, editor online: Ady Ivaşcu) Citiți și: #Prezidenţiale2019/Iohannis: La dezbaterea de marţi vom discuta pe toate temele de interes într-o campanie la prezidenţiale #Prezidenţiale 2019/Iohannis: Sunt clar pentru alegerea primarilor în două tururi