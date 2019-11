Prezidentiale2019/ Iohannis: Nu accept o dezbatere cu Dancila; martea viitoare organizez o intalnire cu politologi, formatori de opinie si jurnalisti

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că marţea viitoare va participa la o dezbatere la care vor fi invitaţi politologi, formatori de opinie şi jurnalişti. "Înţeleg perfect nevoia, dorinţa de a avea o dezbatere reală, aşezată, cu candidaţii din turul doi. Cum nu accept însă această dezbatere cu doamna Dăncilă de la PSD voi organiza eu, împreună cu echipa mea, o dezbatere aşezată săptămâna viitoare, marţi seara, la care vor fi invitaţi să dezbată împreună cu mine mandatul pe care l-am încheiat, planul pentru mandatul pe care sper că îl obţin în continuare politologi, formatori de opinie, jurnalişti. Va fi o discuţie deschisă, aşezată, care cu siguranţă va fi pe placul românilor", a spus şeful statului, într-o conferinţă de presă organizată la sediul PNL. El a motivat de ce nu acceptă să participe la o dezbatere cu Viorica Dăncilă, contracandidatul său la prezidenţiale. "Doamna Dăncilă a fost o persoană foarte activă în a guverna împotriva românilor. Este reprezentanta unui partid antidemocratic, nereformat, care a guvernat împotriva românilor şi acum, în campanie electorală, mimează candidatul democrat şi se aşteaptă să fie tratată cu mare respect de toată lumea ca şi cum până acum ar fi apărat democraţia românească şi pe români. Nu accept o dezbatere cu o astfel de persoană care reprezintă tot ce e mai rău în politica ultimilor ani din România. Nu pot să legitimez comportamentul mizerabil al PSD din ultimii ani acceptând o dezbatere cu candidata acestui PSD", a arătat Iohannis. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Adrian Dădârlat) Citeşte şi: #Prezidenţiale2019/ Iohannis, despre revocarea lui Kovesi: A fost un moment greu când am semnat acel decret #Prezidenţiale2019/ Iohannis anunţă că după alegerile prezidenţiale intenţionează să se întâlnească cu Dan Barna #Prezidenţiale2019/ Iohannis: Doamna Dăncilă este prost informată; eu nu am nicio problemă, nici în civil, nici în penal #Prezidenţiale2019/ Iohannis: Contez pe votul etnicilor maghiari, pe faptul că vor vota România normală #Prezidenţiale2019/ Iohannis: Alegerile anticipate sunt cea mai bună soluţie pentru situaţia actuală #Prezidenţiale2019/ Iohannis: În decurs de cinci ani, am fost plecat în trei vacanţe