Prezidentiale2019 / MAE: Numarul buletinelor de vot in strainatate, suplimentat cu 100.000; adrese modificate pentru sapte sectii

Numărul buletinelor de vot pentru turul al doilea al alegerilor prezidenţiale destinate secţiilor din străinătate a fost suplimentat cu 107.068 faţă de primul tur, iar şapte secţii vor avea adresele modificate, a anunţat, joi, reprezentantul cu însărcinări speciale pentru procese electorale, Iulian Ivan. Într-o conferinţă de presă susţinută la sediul MAE, el a arătat că pentru primul tur au fost transmise 4.501.107 buletine de vot şi 3.997.044 timbre autocolante, iar pentru turul al doilea 4.608.175 buletine de vot şi 2.866.260 timbre autocolante. "Numărul de buletine de vot solicitat de misiuni pentru turul doi este mai mare cu 107.068 decât cel solicitat pentru primul tur, (...) pe baza estimărilor misiunilor diplomatice, în eventualitatea în care numărul alegătorilor în anumite zone ar putea să crească", a spus el. Iulian Ivan a atras atenţia că în cazul câtorva secţii adresele pentru turul al doilea sunt diferite faţă de primul tur. Astfel, există trei secţii pentru care s-a stabilit o locaţie diferită încă de la momentul adoptări Hotărârii AEP nr. 38/2019. Este vorba despre Secţia 153 - Monaco, Secţia 256 - Patras (Grecia), Secţia 396 - Sesto San Giovanni (Italia). Totodată, în urma finalizării primului tur de scrutin, ca urmare a unor situaţii obiective, MAE a solicitat AEP modificarea adreselor pentru alte patru secţii de votare. Este vorba despre: Secţia de votare 178 - Leipzig care va fi relocată la Administraţia Primăriei Leipzig, Burgplatz 1; Secţia 734 (Madridejos - Spania) va fi relocată la CEIP Santa Ana - Salon de Actos, Calle Ruisenor, nr. 1. Una dintre cele două secţii de la Plymouth - Secţia 578 - va fi relocată la Londra/Edgware, la adresa The Hive London, Camprose Avenue, HA8 6AG. Secţia 294 Ladispoli îşi va muta adresa la Via Aldo Moro 52/1. MAE a actualizat lista secţiilor de votare, care este disponibilă pe site-ul instituţiei. Iulian Ivan a menţionat că misiunile diplomatice şi oficiile consulare au subliniat riscul ca reprezentanţii partidelor politice să nu se mai prezinte sau să nu mai participe în calitate de membri ai Birourilor electorale ale secţiilor de votare la turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, risc existent şi în cazul preşedinţilor, locţiitorilor sau al altor membri. Drept urmare, BEC a stabilit procedura de înlocuire a preşedinţilor şi locţiitorilor Birourilor electorale din străinătate, la propunerea şefilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, cât şi posibilitatea înlocuirii membrilor Birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate propuşi de partidele politice sau de şefii misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare. "A fost o măsură de precauţie. Din informaţiile pe care le am până în prezent, se fac înlocuiri ale membrilor de partid care au fost la primul tur şi nu vor veni la turul doi. Nu sunt semnale că va fi o masă mare de reprezentanţi ai partidelor politice care să nu se mai prezinte, dar vedem după ce începe scrutinul", a explicat reprezentantul MAE. Pe de altă parte, el a precizat că pentru opt secţii de votare situate în zone îndepărtate (Angola, Canada, Cuba, Irak, Iran, Siria şi Venezuela) va fi permisă posibilitatea tipăririi buletinelor de vot pe plan local, având în vedere că există riscul ca materialele trimise din ţară să nu ajungă în timp util. Reprezentantul MAE a arătat că vineri, 15 noiembrie, a fost publicată în Monitorul Oficial decizia CCR pentru validarea rezultatului primului tur, iar MAE a preluat pe 16 noiembrie buletinele de vot de la Imprimeria Monitorului Oficial, rămânând la dispoziţie doar patru zile lucrătoare pentru expediere. Iulian Ivan a adăugat că, în urma primului tur de scrutin, a fost realizată o evaluare privind posibile vulnerabilităţi, iar problema cel mai frecvent semnalată s-a referit la disfuncţionalităţi ale conexiunii la internet. În acest sens, au fost transmise de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale tablete şi routere misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare care au solicitat echipament. "Cele mai multe sesizări au fost pe conexiunea dintre tabletă şi server, pe date, ca să spun aşa, pentru că ştim că sunt ţări în care conexiunea chiar pe operatorii de date nu este foarte strălucită, ca la noi în ţară, iar în momentul în care se valida alegătorul în sistem apărea un mesaj pe care îl dădea tableta de 'offline'. Acestea se încearcă a se remedia, dar ţine foarte mult de conexiunea la internet la momentul în care se validează alegătorul în sistemul informatic", a afirmat el. Deoarece în unele cazuri s-a atras atenţia şi asupra timpilor îndelungaţi de aşteptare a răspunsurilor din partea Biroului Electoral pentru Secţiile de Votare din Străinătate (BESVS), personalul alocat a acestuia a fost suplimentat de la 45 la 82 de persoane, fiind asigurată şi dotarea logistică necesară. Membrilor misiunilor diplomatice şi consulare angrenaţi în organizarea celui de-al doilea tur de scrutin li se vor adaugă 89 de diplomaţi trimişi din centrala MAE, pentru a face parte din Birourile secţiilor de votare din străinătate. Iulian Ivan a recomandat cetăţenilor români care se află în străinătate pe durata alegerilor prezidenţiale să se prezinte la vot începând de vineri, în intervalul 12,00 - 21,00, ora locală, pentru a evita aglomerarea pe parcursul ultimei zile. Orarul secţiilor de votare pentru sâmbătă şi duminică este 7,00 - 21,00, ora locală. AGERPRES/(A - autor: Irinela Vişan, editor: Claudia Stănescu, editor online: Simona Aruştei)