Prietena Alexandrei, detalii despre ultimele conversatii avute cu aceasta: ''Suntem patru prietene si aveam un grup pe care discutam''

Alexandra Macesanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alexandra Macesanu, victima lui Gheorghe Dinca, a luat ocazia ca sa ajunga la Caracal pentru ca nu a avut un mijloc de transport in comun, povesteste prietena ei, Marina. Potrivit acesteia, Alexandra ar fi plecat la Caracal ca sa se intalneasca cu prietenul ei. Detalii SOCANTE! Criminalul din Caracal: M-a refuzat si am lovit-o, i-am pus o sapca pe cap si banda adeziva pe ochi Prietena Alexandrei, Marina, a povestit ca fata a fost nevoita sa mearga cu o masina de ocazie la Caracal pentru ca la ora respectiva nu era niciun mijloc de transport in comun. „Suntem patru prietene si aveam un grup pe care discutam, ne povesteam diverse aspecte. Eu cu Alexandra suntem prietene de la gradinita, am fo ...