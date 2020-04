Prietenia neobisnuita intre un arici si o pisica bengaleza. Cei doi nici nu sesizeaza ca nu fac parte din aceeasi specie! (Galerie foto)

Prietenii sincere si frumoase se leaga adesea intre reprezentanti ai unor specii care, aparent, nu au nimic in comun. E si cazul ariciului Herbee si pisicii bengaleze Audree. Cei doi sunt de nedespartit si, in aceste zile in care nu prea mai pot iesi afara, isi umplu timpul cum pot, cu imbratisari si nenumarate dovezi de iubire. Asta in timpul in care nu fac nazbatii impreuna.