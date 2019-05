Prietenii nu il vor vedea pe Razvan Ciobanu la inmormantare! Decizia familiei

Prietenii nu il vor mai putea vedea pe Razvan Ciobanu la inmormantarea sa. Familia a decis! Razvan Ciobanu a murit in cursul zilei de luni, in a doua zi de Paste. Totul s-a petrecut din cauza unui accident rutier violent in Sacele, judetul Constanta.

Prietenii nu il vor vedea pe Razvan Ciobanu la inmormantare! Familia tine sicriul inchis

ca sicriul in care se afla trupul neinsufletit sa ramana inchis, lucru la care nu se asteptau multi veniti la capela, conform informatiilor din rpesa. Chiar daca cei care i-au fost dragi sufletului creatorului de moda nu l-au putut vedea, Laura Vicol, prietena cu acesta, a afirmat ca a fost imbracat frumos, cu hainele salepreferate. „Eu l-am vazut, am apucat sa il pup. Este frumos, l-am imbracat cu hainele lui preferate, este foarte frumos. Era foarte mandru ca slabise atat de mult si este foarte frumos”, a declarat Laura Vicol presei.

Amintim ca masina in care se afla Razvan Ciobanu a ricosat in cativa copaci si s-a rostogolit de cateva ori. Din cauza faptului ca nu purta centura e siguranta, celebrul designer a fost gasit in afara vehiculului. Acesta era deja decedat de patru ore la momentul in care proprietarea unei ferme aflate in apropierea locului accidentului l-a gasit si a anuntat autoritatile.

Razvan Ciobanu, pozitiv la substante interzise

Primele teste dupa autopsie au aratat ca celebrul designer consumase substante interzise. Alte analize amanuntite se vor infaptui, pentru ca primele pot oferi erori. Rezultatele finale vor veni peste maximum doua saptamani, potrivit specialistilor.

Autopsia a indicat faptul ca artistul a murit in urma unei hemoragii interne cauzate de impactul puternic. Trupul neinsufletit al creatorului de moda se afla depus la capela Cimitirului Progresul, urmand ca acesta sa fie condus pe ultimul drum in cursul zilei de joi.

