Prietenii si bunicul Luizei: Telefonul fetei a fost folosit

După ce telefonul Luizei a fost închis de la dispariţie până în prezent, se pare că acesta a fost utilizat recent.În noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 02.10, bunicul Luizei a primit un mesaj automat de informare de pe telefonul fetei: “Acum pot fi contactat pe mobil. Am devenit disponibil/You can now call me on my mobile. I am available.’’După primirea mesajului, bunicul Luizei a încercat să apeleze numărul de telefon, însă acesta nu mai era disponibil. Telefonul era închis.Mesajul vine după ce acum două zile, numărul de telefon al fetei a părăsit anumite grupuri de what`s app în care se aflau şi prietenii ei.Sursă foto (cu rol ilustrativ): ZIUA de Constanţa