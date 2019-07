Prietenul cu care Alexandra urma sa se intalneasca la Caracal: Sunam si nu raspundea. Nu mai merg "cu ocazia"

Marian, prietenul Alexandrei, cu care fata urma sa se intalneasca in Caracal in ziua cand a disparut, povesteste ca o astepta sa mearga la un suc si in parc. A sunat-o pentru ca intarzia, dar nu i s-a raspuns, apoi o prietena l-a intrebat despre fata. Atunci si-a dat seama ca ceva nu e in regula.