Prietenul lui Gheorghe Dinca: Ma suna cand avea treaba cu mine

dezvaluiri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Unul dintre prietenii lui Gheorghe Dinca a fost audiat astazi de procurori, in cazul care a socat Romania. Barbatul a povestit presei ca Dinca nu a telefonat niciodata de pe aparatul sau si ca a refuzat invitatia din seara rapirii Alexandrei Macesanu pentru ca nu avea chef sa bea cu criminalul. Descoperiri SOCANTE in curtea lui Gheorghe Dinca ”Nu a sunat de pe telefonul meu. Ma suna cand avea treaba cu mine. Miercuri seara m-a sunat de 3 ori, dar nu i-am raspuns pentru ca am crezut ca ma cheama la un sprit si nu aveam chef.”, a spus prietenul lui Gheorghe Dinca, dupa declaratiile date anchetatorilor. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...